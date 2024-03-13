بعد إجراء القرعة .. مفاجأة بشأن الحضور الجماهيري في كأس خادم الحرمين الشريفين

تعرف على مفاجأة كأس خادم الحرمين الشريفين

كشف نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي، عن مفاجأة تخص الحضور الجماهيري في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأسفرت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، على وقوع الاتحاد في مواجهة مع الهلال، بينما سيلعب النصر ضد الخليج في نصف نهائي البطولة.

وأشار البكر خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط": إلى أن توزيع الحضور الجماهيري في نصف نهائي كأس الملك سيكون 70% للفريق المستضيف، بينما سيحصل الضيف على 30%".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف البكر: "المباريات ستقام في أواخر شهر أبريل المقبل، والموعد مثبت من بداية الموسم، ولن يتم تأجيل البطولة".

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والهلال على أرض العميد في جدة، بينما سيلعب النصر ضد الخليج على أرض العالمي في الرياض.