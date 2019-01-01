قرعة ربع نهائي الكونفدرالية 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

قريباً سيتقلص عدد المشاركين في مسابقة الكونفدرالية إلى ثمانية فرق فقط،، لكن متى سيتم إجراء القرعة؟ كيف يمكن متابعتها، كل ذلك في هذا التقرير

اقترب موعد المباريات الإقصائية في مسابقة كأس الكونفدرلية لموسم 2018/2019 والتي ستبدأ بدور ربع النهائي والذي سيُلعب في شهر أبريل المٌقبل وذلك بعد أن انتهت مباريات دور المجموعات بعد أن لُعبت الجولة الأخيرة منه يوم 16 مارس الماضي واتضح الشكل النهائي للأندية التي تأهلت للمشاركة في الدور المُقبل لمواصلة حظوظها في الفوز بالبطولة.

نجح الزمالك في قلب الطاولة في الجولة الأخيرة وخطف بطاقة التأهل وتصدر المجموعة بعد أن كان يتذيلها في الجولات الأولى بسبب الخسارة المفاجئة أمام جور ماهيا الكيني والتعادل على أرضه أمام كلا من نصر حسين داي وبترو أتلتيكو، وسيشهد الدور المقبل منافسة قوية للغاية مع بعض الأندية القوية مثل الصفاقسي، النجم الساحي والهلال السوداني.

مع اقتراب ربع النهائي، يأخذكم جول في جولة قصيرة لمعرفة كل تفاصيل هذا الدور، موعد القرعة، نظام البطولة بالإضافة إلى العديد من التفاصيل الآخرى.

اقرأ أيضاً .. الزمالك يكافئ لاعبيه بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

ما هو موعد قرعة ربع نهائي الكونفدرالية؟

من المقرر إجراء قرعة ربع نهائي الكونفدرالية يوم الأربعاء 20 مارس 2019 ميلادياً والذي يوافق 13 رجب 1440 هجرياً.

وستُقام القرعة في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة وستشهد حضور ممثل واحد على الأقل من كل نادي من أجل معرفة خصمهم في الدور المقبل من البطولة، وسيكون ذلك بعد أربعة أيام فقط من انتهاء مباريات دور المجموعات والتي لُعبت الجولة الأخيرة منها يوم 16 مارس المقبل..

موعد قرعة ربع نهائي الكونفدرالية:

الحدث الموعد المكان قرعة ربع نهائي الكونفدرالية 2018-19 الأربعاء 20 مارس 2019 ميلادياً،

13 رجب 1440 هجرياً، مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة

الفرق التي تأهلت لربع نهائي الكونفدرالية

لن تكون هناك أي قيود أو قواعد عند إجراء قرعة دور الثمانية حيث سيتمكن أي فريقين من نفس البلد من مواجهة بعضهما البعض، بعكس ما يحدث في مسابقة دوري أبطال أوروبا في مثل هذه المرحلة.

ستتحدد هوية الفرق الثمانية التي ستواجه بعضها البعض في الدور المقبل يوم 20 مارس المقبل ولكنها تظل مجهولة حتى الآن.

ما هي الأندية التي ستتواجد في القرعة؟

الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي الفرق المتأهلة إلي ربع النهائي نهضة بركان حسنية أغادير الصفاقسي النجم الساحلي الهلال نكانا الزمالك جور ماهيا

تأهل كلا من نهضة بركان وحسنية أغادير عن المجموعة الأولى التي شملت وجود حامل اللقب فريق الرجاء المغربي بالإضافة إلى أوتوهو واحتل النهضة الصدارة برصيد 11 نقطة بعد أن فاز ثلاث مباريات، تعادل في إثنان وخسر لقاء واحد، وجاء فريق حسنية أغادير في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الرجاء الذي جاء في المركز الثالث.

وفي المجموعة الثانية تأهل الثنائي التونسي الصفاقسي والنجم بسهولة بعد احتلال المركزين الأول والثاني برصيد 12 و10 نقاط على الترتيب وبفارق كبير عن أصحاب المركزين الثالث والرابع وهما إينوجو النيجيري "5 نقاط" وفريق ساليتاس بطل بوركينا فاسو والذي جمع 4 نقاط فقط.

تصدر فريق الهلال المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة متفوقاً على كل من نكانا الزامبي "9 نقاط" والعريق أشانتي كوتوكو الذي احتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط بينما تذيل زيسكو يونايتد ترتيب المجموعة بنفس الرصيد من النقاط متأخراً بفارق الأهداف عن نظيره الغاني.

في المجموعة الرابعة استطاع الزمالك تعويض بدايته السيئة بالخسارة أمام جور ماهيا والتعادل على ملعبه أمام نصر حسين داي وبترو أتلتيكو الأنجولي، ليخطف الصدارة وليس بطاقة التأهل فقط في الجولة الأخيرة بعد التعادل مع نصر حسين داي في الجزائر سلبياً بدون أهداف، تأهل معه فريق جور ماهيا الكيني بعد أن فاز على بترو أتلتيكو ووصل للنقطة التاسعة.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي الكونفدرالية، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ستُقام قرعة دور ربع نهائي الكونفدرالية لموسم 2018-19 يوم الأربعاء 20 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 13 رجب 1440 هجرياً، وستكون القناة الناقلة لها هي بي إن سبورت، وستخصص المجموعة القطرية قناتها الإخبارية لبث مجريات القرعة على التلفاز.

القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018-19

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة ربع نهائي الكونفدرالية 2018-19 الأربعاء 20 مارس 2019 ميلادياً،

13 رجب 1440 هجرياً، beIN SPORTS NEWS HD

سيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع تغطيةٍ مباشرةٍ ولحظة بلحظة لكافة أحداث قرعة دور ربع نهائي الكونفدرالية 2018-19، وستبدأ مجرياتها قبل انطلاق القرعة بحوالي نصف ساعة، كما أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس ستقوم ببثها بالفيديو عن طريق خدمة بي إن كونكت.

الحدث البث المباشر عبر الإنترنت تغطية النسخة العربية لموقع جول قرعة ربع نهائي الكونفدرالية 2018-19 beIN CONNECT اضغط هنا قبل القرعة

متى ستُلعب مباريات ربع نهائي الكونفدرالية؟

من المقرر أن تُلعب مباريات ربع نهائي الكونفدرالية في شهر أبريل المقبل، حيث سيتعين على كل فريق أن يستعد لهذه المواجهات المرتقبة لمدة تقل عن الشهر بعد إجراء القرعة ومعرفة الخصم القادم.

وستُلعب مباريات الإياب لهذا الدور في أحد أيام 5، 6 و7 أبريل، على أن تُقام مباريات العودة بعدها بأسبوع واحد في إحدى أيام 12، 13 14 أبريل.

موعد مباريات ربع نهائي الكونفدرالية:

المباراة الموعد ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية لموسم 2018/19 5، 6 و7 أبريل 2019 ميلادياً،

29 رجب، 1 و2 شعبان 1440 هجرياً إياب ربع نهائي الكونفدرالية لموسم 2018/19 12، 13 و14 أبريل 2019 ميلادياً،

7، 8 و9 شعبان 1440 هجرياً

ما هو موعد قرعة نصف نهائي الكونفدرالية؟

من المنتظر إجراء قرعة نصف نهائي بطولة الكونفدرالية يوم 20 مارس المقبل أي في نفس يوم قرعة دور ربع النهائي، ومنها سيتمكن محبي كرة القدم من شغل عقولهم بمحاولة توقع الفرق التي قد تتأهل إلى نهائي البطولة طبقاً لتقييماتهم لمستوى المنافسين الأربعة.

موعد قرعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا:

الحدث الموعد المكان قرعة نصف نهائي الكونفدرالية 2018-19 الأربعاء 20 مارس 2019 ميلادياً،

13 رجب 1440 هجرياً، مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة

ما هو موعد مباريات الأدوار الإقصائية لبطولة الكونفدرالية؟

من المقرر أن تبدأ مراحل خروج المغلوب من مسابقة الكونفدرالية في شهر أبريل المقبل بدور ربع النهائي، ومن بعده ستلعب لقاءات نصف النهائي في نهاية الشهر وبداية مايو القادم، على أن يلعب ذهاب النهائي إحدى أيام 24 إلى 26 مايو والإياب ما بين 31 مايو أو 1 يونيو.

موعد مباريات الكونفدرالية من دور الـ16 حتى النهائي: