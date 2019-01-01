الزمالك يُكافئ لاعبيه بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

الفريق عاد من الجزائر ببطاقة التأهل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع كرة القدم في الزمالك المصري عن صرف مكافأة مالية فورية للاعبي الفريق عقب تأهلهم لربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الزمالك بالعودة من مواجهة نصر حسين داي في الجزائر بنقطة التعادل السلبي التي منحته التأهل وصدارة مجموعته وأطاحت بمنافسه من البطولة.

ونجح جورماهيا الكيني في مرافقة الزمالك لربع النهائي بانتصاره على بيترو أتلتيكو الأنجولي بهدف دون رد.

الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بتعادله سلبيًا في الجزائر

وتُقام قرعة دور الـ8 في الـ20 من إبريل القادم، وسيُواجه الزمالك فريقًا من النجم الساحلي التونسي وحسنية أغادير المغربي وناكانا الزامبي.

ويستعد الفريق الأبيض حاليًا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري يوم 20 مارس القادم قبل اللقاء المرتقب والحاسم في البطولة المحلية أمام الأهلي يوم 30 مارس المقبل.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري المصري حاليًا بفارق نقطة عن الأهلي لكنه لعب مباراة أقل.