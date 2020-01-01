قرعة دوري الأبطال - رونالدو يصطدم بميسي وإنتر في مجموعة ريال مدريد

نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2021

أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2021 عن مواجهة نارية ستعود من جديد بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تلك التي ستجمع برشلونة ويوفنتوس.

وأقيمت اليوم قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد بمدينة جنيف السويسرية، إلى جانب اختيار اللاعبين الأفضل على مستوى البطولة في الموسم الماضي .

وأسفرت القرعة عن مواجهات ساخنة في دور المجموعات لتبدأ إثارة الموسم الجديد من أعرق المنافسات الأوروبية وأغلاها بشكل مبكر وقبل الوصول إلى الإقصائيات.

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وستشهد المجموعة الأولى مواجهة نارية بين الروخيبلانكوس والفريق البافاري، حيث ضمت أندية بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وريد بول سالزبورج ولوكموتيف موسكو الروسي.

وتضم المجموعة الثانية ريال مدريد وشاختار وإنتر الإيطالي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

بينما تضم المجموعة الثالثة مانشستر سيتي وبورتو وأولمبياكوس اليوناني وأولمبيك مارسيليا الفرنسي

وتضم المجموعة الرابعة بطل أوروبا للموسم قبل الماضي ليفربول إلى جانب أياكس ومفاجأة الموسم الماضي أتالانتا وميتلاند الدنماركي.

وفي المجموعة الخامسة تواجد إشبيلية وتشيلسي وكراسنودار الروسي وستاد رين الفرنسي.

وتضم المجموعة السادسة زينيت الروسي وبوروسيا دورتموند ولاتسيو وكلوب بروج البلجيكي.

وفي المجموعة السابعة سيصطدم يوفنتوس ببرشلونة في مواجهة نارية ومتجددة في السنوات الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، إلى جانب دينامو كييف الأوكراني فيرينتسفاروشي المجري

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وفي المجموعة الثامنة سيتجدد صدام مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان إلى جانب لايبزيج الألماني وباشاك شهير التركي.