رسميًا .. الأفضل في دوري أبطال أوروبا .. سيطرة بايرن ميونخ يكسرها دي بروينه

ليفاندوفسكي ونوير وكيميش ودي بروينه والتألق يكتمل للرباعي فرديًا

واصل بايرن ميونخ بطل أوروبا السيطرة على جوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا لعام 2020، ليكمل اكتساحه لأوروبا فرديًا وجماعيًا في الموسم المنصرم.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم جوائز أفضل مدافع وحارس مرمى وخط وسط ومهاجم في دوري الأبطال لموسم 2020 للرجال والسيدات كذلك.

وبالنسبة لأفضل حارس مرمى، توج مانويل نوير بالجائزة للرجال كما كان متوقعًا، بينما توجت سارة بوهادي حارسة أولمبيك ليون التي توجت معهم بلقب دوري الأبطال بأفضل حارسة.

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وفيما يخص المدافع الأفضل في دوري أبطال أوروبا فحصل يوشوا كيميش على الجائزة ليواصل السيطرة البافارية، بينما توجت ويندي رونار مدافعة ليون.

وكأحسن لاعب خط وسط فاز كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي بالجائزة، بينما توجت نجمة أولمبيك ليون جينيفر ماروجان بالجائزة بالنسبة للسيدات.

وكأحسن مهاجم جاء روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ وهداف أوروبا، وبالنسبة للسيدات جاءت لاعبة تشيلسي بيرنيل هاردا.

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يذكر أن بايرن ميونخ قد نجح في إكمال الخماسية بعدما فاز مطلع الموسم الجاري بلقبي كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية وكأس السوبر الألماني على حساب بوروسيا دورتموند.