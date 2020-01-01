قرعة دور الـ 32 لكأس الاتحاد الإنجليزي | لا صدامات كبرى

على ماذا أسفرت قرعة دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي؟

أقيمت مساء اليوم قرعة دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي على مواجهات متوازنة دون وجود صدامات مبكرة بين الكبار.

وعلى الرغم من عدم إتمام عقد المتأهلين بسبب المباريات التي انتهت بالتعادل والتي ستستلزم مباريات إعادة، إلا أن القرعة قد أجريت مع ترك مساحة للفريق الفائز في مواجهات الإعادة.

وسيلعب حامل اللقب مانشستر سيتي أمام فولهام، بينما سيلعب متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول أمام الفائز من مواحهة بريستول سيتي وشيروباري.

وسيلعب أوكسفورد يونايتد أمام روتشالد أو نيوكاسل يونايتد، بينما سيلعب بريمنجهام سيتي أمام الفائز من بريستول روفرز وكوفينتري.

وسيلعب بيرنلي أمام نورويتش سيتي، وويست هام يونايتد أمام ويست بروميتش ألبيون، والفائز من ريدينج أو بلاكبول ضد الفائز من كارديف سيتي وكارسلة.

وسيلاقي ميلول شيفلد يونايتد، ونورثهامبتون ضد ديربي كاونتي، وكوينز بارك رينجرز أمام شيفلد وينزداي، وبورنموث ضد الفائز أرسنال وليدز يونايتد.

وسيواجه ساوثهامبتون الفائز من توتنهام هوتسبيرز وميدلسبرة، بينما سيلاقي تشيلسي هال سيتي، وأخيرًا الفائز من وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد أمام الفائز من ترانمير روفرز وواتفورد.

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يذكر أن مانشستر سيتي قد حقق الثلاثية المحلية بالتتويج بالبريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو الموسم الماضي كأول نادٍ يفعل ذلك في إنجلترا.