قرعة الدوري الأوروبي | نزهة بطعم "المؤتمر" لليفربول ومجموعة موت تهبط من دوري الأبطال

مواجهات مرتقبة في المجموعة الثانية

قرعة مثيرة قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسحبها، اليوم، الجمعة، من أجل تحديد ملامح مرحلة دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

القرعة أقيمت في إمارة موناكو الفرنسية، وسط حضور مجموعة من كبار الشخصيات بكرة القدم العالمية، بعد يوم واحد من قرعة دوري أبطال أوروبا.

وتشهد نسخة 2023/2024 حضور بارز وغير معتاد لليفربول تحت قيادة مدربه يورجن كلوب ونجمه محمد صلاح، حيث وقع الريدز في مجموعة سهلة تشبه إلى حد كبير مستوى المجموعات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

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وجاءت القرعة كالتالي :

المجموعة الأولى: وست هام - أولمبياكوس - فرايبورج - باكا توبولا

المجموعة الثانية: أياكس - مارسيليا - برايتون - أيك أثينا

المجموعة الثالثة: رينجرز - ريال بيتيس - سبارتا براج - أريس ليماسول

المجموعة الرابعة: أتالانتا - سبورتينج لشبونة - شتورم جراتس - راكوف

المجموعة الخامسة: ليفربول - لاسك - يونيون سانت جيلواز - تولوز

المجموعة السادسة: فياريال - رين - مكابي حيفا - باناثينايكوس

المجموعة السابعة: روما - سلافيا براج - شيريف تيراسبول - سيرفيت

المجموعة الثامنة: ليفركوزن - كاراباج - مولده - هاكن

جدير بالذكر أن إشبيلية هو حامل النسخة السابقة من هذه البطولة، حيث توجه للعب إلى بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.