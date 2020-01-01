قرعة الدوري الإسباني .. صدامات قوية في الجولة الأولى وكلاسيكو مبكر

نتائج قرعة الدوري الإسباني

تشهد الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني مواجهات قوية، بينما يأتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في موعد مبكر، ولكنه قد يكون الأول بدون ميسي أو رونالدو منذ سنوات طويلة.

وأجريت قرعة الموسم الجديد من الدوري الإسباني مساء اليوم الإثنين وتحديدًا في السادسة والنصف بالتوقيت المحلي في إسبانيا.

وأقرت رابطة الليجا بدء الموسم الجديد بتاريخ الثالث عشر من سبتمبر 2020، فيما سيتم اختتام المسابقة بتاريخ الثالث والعشرين من مايو من العام القادم، أي قبل 3 أيام فقط من نهائي دوري الأبطال المقرر إقامته في السادس والعشرين من مايو

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وأقيمت القرعة في قاعة لويس أراجونيس في مبنى الاتحاد الإسباني في لاس روزاس والموجود في العاصمة مدريد، حسب ما قرره الاتحاد في بيانه الصادر أمس الأحد.

وأجريت مراسم القرعة دون حضور جماهيري أو تواجد لممثلي وسائل الإعلام بسبب قواعد التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا من جديد.

وشهدت لفتة طيبة في دعم الأطقم الطبية لدورهم الكبير في محاربة وباء كورونا، حيث بدأ سحب القرعة عبر رجل إسعاف للتأكيد على دور الأطباء وجميع أفراد الأطقم الطبية.

وستشهد الجولة الأولى من منافسات الليجا للموسم الجديد عددًا من المواجهات المرتقبة فيما يخص عشاق كرة القدم الإسبانية ومتابعيها بشكل عام حتى وإن لم يكونوا من مشجعي العملاقين ريال مدريد وبرشلونة.

وسيلتقي ريال بيتيس بديبورتيفو ألافيس وإشبيلية بأتلتيكو مدريد في مباراة ساخنة للغاية بينما سيستضيف برشلونة إلتشي.

ويحل سيلتا فيجو ضيفًا على إيبار وأتلتيك بيلباو ضيفًا على غرناطة بينما يستضيف قادش أوساسونا ويستضيف فالنسيا ليفانتي.

ويستضيف كذلك بلد الوليد ريال سوسييداد وفياريال هويسكا بينما يحل خيتافي ضيفًا على حامل لقب البطولة وبطلها التاريخي ريال مدريد.

أما عن الصدام المرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو فسيأتي كلاسيكو الدور الأول في الخامس والعشرين من أكتوبر في الجولة السابعة، أما كلاسيكو الدور الثاني فيأتي في الجولة الثلاثين في الحادي عشر من إبريل لعام 2021.

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يذكر أنه من المتوقع أن تقل مشاهدات الدوري الإسباني في الموسم الجديد في حال رحل ليونيل ميسي عن برشلونة كما هو متوقع، وذلك بعد عامين فقط من رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد.