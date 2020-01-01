قرعة الأبطال - برشلونة أمام باريس بذكريات الريمونتادا ومواجهات متباينة للكبار

قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا والتي أُقيمت في مدينة نيون السويسرية عن أكثر من مواجهة قوية منتظرة.

وتأهلت فرق مانشستر سيتي وليفربول وتشلسي من إنجلترا مع ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وإشبيلية من إسبانيا وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وبرويسا مونشنجلادباخ ولايبزيج من ألمانيا ويوفنتوس وأتلانتا ولاتسيو من إيطاليا إلى جانب باريس سان جيرمان وبورتو.

وجاءت مواجهات الدور ثمن النهائي كالتالي



-بوروسيا مونشنجلادباخ ومانشستر سيتي

-لاتسيو وبايرن ميونخ

-أتليتكو مدريد وتشيلسي

-لايبزيج وليفربول

-بورتو ويوفنتوس

-أتلانتا وريال مدريد

-برشلونة وباريس سان جيرمان

-إشبيلية وبورسيا دورتموند

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وتُقام مباريات الذهاب أيام 16-17-23-24 فبراير من العام المقبل على أن تُقام مباريات الإياب أيام 9-10-16-17 مارس.