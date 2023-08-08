قرروا حرق كل شيء .. خطوة جديدة لباريس لطرد مبابي من حديقة الأمراء!

هل يرضخ المهاجم الفرنسي؟

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إجبار نجمه كيليان مبابي على الرحيل بأي شكل وسط أنباء انتقاله إلى ريال مدريد.

مبابي رفض جميع المقترحات من ناديه حول التوقيع على عقد جديد، ويفضل البقاء لموسم إضافي قبل الرحيل الصيف القادم، ولكن الرسالة واضحة من باريس، إما الرحيل هذا الصيف أو التجديد.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن باريس قام بإزالة صورة المهاجم البالغ من العمر 24 المطبوعة على واجهة ملعب حديقة الأمراء، في رسالة واضحة أن وجود لم يعد مرغوبًا فيه.

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ووصل الأمر كذلك إلى إزالة قميص اللاعب من متاجر النادي، وهو الأمر الذي يضع مبابي أمام خيار واحد وهو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بدلًا من التجميد المحتمل بفريق المدرب لويس إنريكي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد تقدم بعرض افتتاحي لضم مبابي مقابل 180 مليون يورو.

ولم يتضح حتى الآن موقف النادي الفرنسي من الموافقة على هذا العرض، ولكن من المتوقع أن يكون أكثر مرونة لتجنب خسارة مبابي بالمجان.