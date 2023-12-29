قرار نجل أنشيلوتي يكشف عن مفاجأة في مستقبل ريال مدريد!

هل يغير العجوز الإيطالي بوصلته؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أسباب قوية تعكس رغبة ريال مدريد في الحفاظ على مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على رأس القيادة الفنية للملكي لموسم آخر على أقل تقدير.

وأكدت شبكة "ريليفو"، أن الجهاز المعاون لأنشيلوتي وتحديدًا نجله دافيد، يمنح أكثر من مؤشر حول إمكانية استمرار كارلو داخل النادي الملكي وإلغاء فكرة رحيله في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت إلى أن فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يفكر في منح أنشيلوتي وطاقمه التدريبي عقدًا لمدة عامين، حيث يراهن على الجيل الحالي الذي يبنيه المدرب الإيطالي بقيادة بيلينجهام مع التعزيزات المرتقبة في الصيف لإعادة هيبة الملكي في أوروبا.

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وأوضحت أن الأحداث الأخيرة داخل الاتحاد البرازيلي، والتي عصفت برئيسه إيدنالدو رودريجيز من منصبه، بالإضافة إلى التفاهم بين أنشيلوتي وبيريز، يجعلان فكرة رحيل المدرب الإيطالي للعمل في البرازيل مستبعدة على المدى القريب.

كما استعانت "ريليفو"، بتعليق دافيد أنشيلوتي على العروض التي تلقاها من أندية مختلفة لتولي زمام الأمور كمدرب رئيسي، حيث نفى رغبته في خوض هذه التجربة قريبًا، للدلالة على أن مستقبل والده لا يزال مرتبطًا بريال مدريد وهو ما يدفع دافيد للبقاء معه وتعلم المزيد.

وتحسنت نتائج ريال مدريد بشكل كبير في الموسم الحالي، حيث ينهى العام الجاري في صدارة الليجا بفارق الأهداف عن جيرونا، كما تأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة في المجموعات.