قرار "مهين" من باريس يحسم مستقبل نيمار!

مبابي يؤيد هذا القرار

قام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بإبلاغ لاعبه نيمار، بأنهم لا يريدون استمراره بالفريق، مع وجود نية للتخلي عن خدماته هذا الصيف.

وكانت إذاعة "راديو مونت كارلو" قد أكدت أن باريس يريد التخلي عن نيمار، وسط اهتمام من بعض أندية الدوري الإنجليزي بخدماته.

وهو ما أيدته صحيفة " El País" وفقًا لبعض المصادر المقربة من ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي.

وأشارت إلى أن النادي لديه التحفظات على انضباط اللاعب في التدريبات وخلال فترات التعافي من المباريات.

ويحرص الخليفي على فرض حالة من الالتزام بالنادي الفرنسي الفترة القادمة، بدأت بالتجديد لكيليان مبابي ورحيل ليوناردو المدير الرياضي وقدوم لويس كامبوس بدلًا منه.

ومن جانبه قام باريس بالالتقاء مع والد نيمار أكثر من مرة، من أجل مناقشة خروجه، الذي قد يكلف النادي دفع ما تبقى من عقده والذي يصل إلى 200 مليون يورو.

وأما بالنسبة لمبابي فهو يعتبر من المؤيدين لهذا القرار، حيث أكدت الصحيفة أنه يشهد على عدم انضباط نيمار في التدريبات.

ويرحب باريس بدفع جزء من راتب اللاعب من أجل التخلص منه، وتكليف لويس كامبوس بهذه المهمة الصعبة.

ويشعر نيمار بالإهانة من الطريقة التي يتم التعامل معه بها، حيث يهدف الآن للرحيل عن باريس والفوز بالكرة الذهبية بعيدًا عن النادي الفرنسي.

جدير بالذكر أن تشيلسي كان أبرز الأندية التي اهتمت بضم نيمار، ولكن النادي الإنجليزي يركز كافة مجهوداته حاليًا على التعاقد مع رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي ورافينيا جناح ليدز يونايتد.

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