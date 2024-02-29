قرار مفاجئ بعد 26 عامًا .. لابورتا يضع برشلونة في مغامرة محفوفة بالمخاطر!

رئيس البارسا يتحرك لصناعة علامة خاصة بالنادي

يُقدم نادي برشلونة على اتخاذ قرار مهم، بفسخ التعاقد الذي حافظ عليه مع شركة "نايك" الأمريكية منذ عام 1998 لتصنيع قمصانه، والذي من المفترض أن يستمر حتى 30 يونيو 2028.

وكشفت صحيفة "سبورت"، أن برشلونة يتحرك للبحث عن بدائل للعلامة التجارية، في ظل توتر علاقة إدارته الحالية مع "نايك"، بينما أبدت شركة "بوما" اهتمامًا برعاية قميص البارسا.

وقدمت شركة "بوما" عرضًا بحوالي 100 مليون يورو ثابتة لكل موسم إلى برشلونة، وهو مبلغ يفوق الـ85 مليون يورو التي يتلقاها النادي الكتالوني من "نايك" سنويًا.

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وكان جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد أعلن قبل بضعة أسابيع في مقابلة على قناة RAC1، عن إنشاء علامته التجارية الخاصة، إلا أن المؤشرات حاليًا تتجه إلى أن النادي سيحصل على ملابسه الرياضية من شركة BLM، التي تقوم بتصنيع وتوزيع جميع الملابس غير الرياضية للنادي.

وأشارت "سبورت"، إلى أن برشلونة يجب أن يتخذ قراره النهائي في هذا الملف خلال شهر مارس الجاري، خصوصًا أن شركة "نايك" لن ترضخ لطلبات البارسا بشأن زيادة المقابل المادي لرعاية قميص الفريق.

وأوضحت أن برشلونة ليس أمامه أي خيار لفسخ العقد مع "نايك"، إلا بالطرق الودية، لأن غير ذلك سيجعل البارسا مهددًا بأن يكون مدينًا للشركة الأمريكية، بسبب خرق العقد، وهو أمر من شأنه أن يسبب مشكلة في الميزانيات التالية للنادي.