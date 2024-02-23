قرار مفاجئ .. الأهلي يرفض تأجيل مباراته أمام الطائي رغم أزمة الطيران

الإدارة الأهلاوية تفاجئ الجماهير بعد أزمة الطيران..

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. رفض النادي الأهلي، "تأجيل" مباراته أمام الطائي، والمقررة في الخامسة من مساء السبت - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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بعثة الأهلي لم تستطع السفر إلى مدينة حائل، مساء الجمعة، بسبب أزمة طارئة في الطيران؛ ليؤجل المغادرة للساعة التاسعة من صباح السبت، في نفس يوم المباراة.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، تلقت الإدارة الأهلاوية، موافقة من جميع الأطراف المعنية، على تأجيل مباراة الطائي، من السبت إلى الأحد؛ بعد أزمة الطيران الطارئة.

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الصحيفة كشفت عن أن الأهلاويين، رفضوا التأجيل، مفضلين خوض المبارة في موعدها الأساسي، في الخامسة من مساء يوم السبت؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن الأهلي، لن يلعب أي مباراة بعد الطائي؛ إلا يوم السبت "2 مارس 2024"؛ عندما يلتقي الفتح في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي.

SHAHID