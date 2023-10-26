"قرار مصيبة" .. مفاجأة جديدة في أزمة مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني

تطورات جديدة في المباراة التي شغلت الرأي العام

يترقب عشاق نادي الاتحاد السعودي، منذ أيام عديدة، قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في أزمة مباراة سباهان أصفهان الإيراني.

مباراة الاتحاد ضد سباهان أصفهان في طهران، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا، لم تُلعب في الوقت المحدد لها؛ بسبب رفض إدارة النادي الإيراني، إزالة تمثال "قاسم سليماني" من أرضية الملعب.

وتضاربت الأنباء بشأن القرار المرتقب في هذه الأزمة؛ مع تأكيدات قانونية، على أحقية العميد الاتحادي، في الحصول على نقاط المباراة كاملة، باعتبار أن الفريق الإيراني، خالف اللوائح بـ"خلط" السياسة بالرياضة.

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وفي هذا السياق.. فجّر القانوني الرياضي خالد المحمادي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن سبب تأخر لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في إصدار قرارها بشأن هذه الأزمة.

المحمادي أعلن في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، أن أزمة مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان، لم تعرض من الأساس على لجنة الانضباط.

وأوضح القانوني الرياضي، أن هناك مساعي جادة؛ لإقامة مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان بشكل طبيعي، في أرض محايدة هذه المرة؛ لذلك تم تجاهل مناقشة الأزمة أمام "الانضباط".

ومن ناحيته.. تفاعل الإعلامي الرياضي محمد الدرع، مقدم برنامج "الحصاد الرياضي"، مع تصريحات خالد المحمادي؛ قائلًا: "لو صحت هذه المعلومة.. فإنها مصيبة".

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، برصيد 6 نقاط من مباراتين، وبفارق نقطتين عن سباهان "الوصيف" الذي لعب لقاءين أيضًا، والقوة الجوية العراقي "الثالث" الذي يملك 4 نقاط من 3 مواجهات.