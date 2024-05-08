قرار مرتقب من "الانضباط" يهدد كريستيانو رونالدو .. و"هل دفع النصر أموالًا إلى الاتحاد بسبب مالكوم؟"

جدل كبير بسبب العقوبات الانضباطية..

SHAHID

العقوبات الانضباطية ضد النجوم العالميين، كانت الشغل الشاغل لعشاق الساحرة المستديرة، في المملكة العربية السعودية، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الموسم الرياضي الحالي شهد تجاوزات من بعض النجوم العالميين؛ على رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، الذي قام بالعديد من الحركات التي وصفت بـ"غير الأخلاقية"، ليتم إيقافه أخيرًا من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لمدة مباراة واحدة.

الأمر لم يقتصر على رونالدو فقط؛ حيث قام نجوم آخرين بتصرفات "غير أخلاقية"؛ مثل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح نادي الهلال، الذي وجّه إشارت وصفت بـ"المشينة" للجماهير الاتحادية، دون إصدار أي عقوبة انضباطية ضده - حتى الآن -.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن تعديلات مرتقبة في لائحة الانضباط والأخلاق، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

الفراج كشف عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، عن أن التعديلات الجديدة، ستتضمن عقوبات مالية ضخمة للغاية، ضد اللاعبين المتجاوزين؛ قائلًا: "سوف توجعهم جدًا في الراتب".

ومن ناحيته.. أعرب الإعلامي الرياضي أحمد الفهيد، في رده على الفراج، عن أمنيته بالإعلان عن هذه التعديلات، في أسرع وقتٍ ممكن؛ خاصة أن "الانضباط" تساهلت كثيرًا مع رونالدو بالذات، قبل أن تعاقبه، مشددًا على أن القرار الجديد سيضع حدًا لتصرفات الأسطورة البرتغالية وباقي اللاعبين الأجانب، بما يتناسب مع قيم السعودية.

وستكون هذه التعديلات - إن تمت -، أكبر تهديد للأسطورة البرتغالية، الذي منذ انضمامه إلى الفريق النصراوي في يناير 2023، وهو يقوم بتصرفات وحركات، تم وصفها بالمشينة وغير الأخلاقية.

هل دفع النصر أموالًا إلى الاتحاد بسبب مالكوم

وعلى جانب آخر.. تمنى الفهيد في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، إلغاء بند "فترة السماح 30 يومًا" التي يتم منحها لأي نادٍ بعد المباريات؛ من أجل تقديم شكوى ضد نادٍ آخر أو مسؤول أو لاعب.

وزعم الإعلامي الرياضي، أن بعض الأندية تقوم باستغلال هذا البند؛ بدفع أموال إلى أندية أخرى، من أجل تأجيل شكوتهم ضد اللاعبين تحديدًا؛ لضمان إيقافهم قبل مباريات بعينها.

ووجّه الفراج سؤالًا إلى أحمد الفهيد؛ قائلًا: "وضح كلامك.. هل تقصد مالكوم بالذات أم بصفة عامة؟!، هُناك أشخاص من الممكن أن يرفعوا ضدك قضية".

وعاد الفهيد للحديث مع ابتسامة في وجهه، مؤكدًا على أن كلامه بصفة عامة؛ على الرغم من أن قطاع كبير من الجماهير فسر كلامه، على أنه يقصد أن النصر قد يكون دفع أموالًا للعميد الاتحادي، من أجل تأجيل شكوته ضد مالكوم، إلى ما قبل مباراة ديربي الرياض أمام الهلال، في الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، أو قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

مالكوم كان قد وجه إشارات وصفت بـ"غير الأخلاقية" ضد جماهير الاتحاد، في مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، والتي فاز فيها الهلال بصعوبة، بهدفين مقابل واحد.

جدير بالذكر أن الإعلامي وليد الفراج كشف في تصريحات سابقة، عن أن الإدارة الاتحادية، قدّمت شكوتها ضد النجم البرازيلي، يوم الثلاثاء الماضي، وأن لجنة الانضباط والأخلاق ستبدأ التحقيق في الواقعة، قبل إعلان قرارها النهائي؛ أي حسب تفسير البعض، أن الشكوى جاءت بعد كلاسيكو الهلال والأهلي، رغبة من العميد في الإضرار بمصالح قلعة الراقي، في ظل تنافسهما الشرس على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، المؤهل إلى بطولة "النخبة الآسيوية".

SHAHID