أول تغيير بعد تشافي.. فليك يحسم مصير جواو فيليكس!

مصير مجهول في انتظار البرتغالي

استقر هانز فليك، المدير الفني الجديد لبرشلونة، على قرار مهم بشأن مستقبل نجم الفريق المعار من أتلتيكو مدريد، جواو فيليكس، والذي ينص عقده على أن يعود إلى الأتلتي بنهاية الموسم الجاري.

وتعاقد أتلتيكو مع جواو من بنفيكا مقابل 127 مليون يورو، لكن النجم البرتغالي فشل في إثبات نفسه، وخرج على سبيل الإعارة إلى تشيلسي ثم برشلونة، ويقدر النادي قيمته بـ60 مليون يورو، وهو ما يصعب على أي نادٍ دفعه حاليًا، وخاصة برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية كبرى.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "فليك أعطى الضوء الأخضر لبقاء جواو فيليكس في برشلونة، إلا أن مستقبل اللاعب لا يزال غير مؤكد، حيث قد يعود اللاعب إلى ناديه الأصلي.

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وأضافت: "برشلونة قد يتحرك لطلب مدة إعارة أخرى من أتلتيكو، علمًا بأن اللاعب دخل أزمات تحت قيادة سيميوني داخل جدران الأتلتي".

ولم يتمكن جواو من حجز مكان أساسي تحت قيادة تشافي في الموسم الماضي مع برشلونة، إذ سجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 44 مباراة بكل المسابقات.