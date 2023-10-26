قرار صارم من يايسله وتطور بشأن المصابين .. الأهلي قبل الكلاسيكو

المدرب الألماني يتخذ قرارات صارمة قبل الكلاسيكو

SHAHID

يواصل فريق النادي الأهلي الاستعداد لمباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام الهلال، المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، حيث اتخذ مدرب الراقي ماتياس يايسله قرارًا صارمًا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويواجه الأهلي نظيره الهلال مساء الجمعة، بالجولة الـ11 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وذلك في المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن يايسله اتخذ قرارًا صارمًا، وهو غلق تدريبات الأهلي أمام وسائل الإعلام، لفرض السرية على التحضيرات للكلاسيكو، خوفًا من تسريب تشكيل الفريق، ورفع حالة التركيز للاعبين.

وأضافت الصحيفة أن الإيفواري فرانك كيسييه والفرنسي ألان سان ماكسيمين، شاركا في جزء من التدريبات، حيث سيخضع الثنائي إلى اختبارات طبية اليوم الخميس للتأكد من قدرتهما على المشاركة في الكلاسيكو.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

بينما شارك الجزائري رياض محرز في التدريبات بشكل طبيعي، بعدما حصل على إذن اليومين الماضيين بالغياب، للسفر إلى دبي، حيث أصبح جاهزًا للمشاركة في الكلاسيكو.

SHAHID