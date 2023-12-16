قرار صارم من ريال مدريد يوقف عودة "الطائر" فينيسوس جونيور!

مفاجأة غير متوقعة بتدريبات الميرينجي

رغم كل التقارير المبدئية حول غيابه عن ريال مدريد حتى شهر فبراير، إلا أن فينيسيوس جونيور خرج للجميع بمفاجأة غير متوقعة.

اللاعب "يطير" حرفيًا في طريقه إلى العودة من جديد للملاعب، لدرجة جعلت الجهاز الطبي والطاقم الفني بالفريق يحاول إقناعه بالتوقف وتأخير عودته لضمان عدم حدوث أي انتكاسة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن الحالة البدنية التي يعيشها فينيسيوس حاليًا بعد إصابته الاخيرة، أظهرت أن جسده أعلى من المتوسط كثير عندما يتعلق الأمر بالتعافي ومقاومة الأحمال العضلية.

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وأوضحت أن الجناح البرازيلي يقوم بالعمل اللازم على العشب منذ أسبوعين ويتدرب بالكرة، ولكن كارلو أنشيلوتي يؤمن بأنه لا يوجد أي سبب يدفعه للمخاطرة باللاعب في الوقت الحالي.

ويبدو أن الاحتمال الأقرب الآن هو استمرار فينيسيوس في العمل، على أن يعود مرة أخرى للفريق قبل بطولة السوبر المحلي ليكون الظهور الأول له منذ إصابته الشهر الماضي بتمزق عضلي خلال أداء الواجب الوطني مع البرازيل.

ولعب صاحب الـ23 سنة 13 مباراة مع ريال بكل البطولات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصناعة 4.