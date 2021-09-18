قرار صارم من ريال مدريد في صفقة مبابي!

بناء على فرمان من فلورنتينو بيريز

اتخذ نادي ريال مدريد الإسباني، قرارًا حاسمًا بخصوص ملف التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

مبابي كان قريبًا من ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تقدم فلورنتينو بيريز بـ3 عروض تم رفضهم جميعًا من النادي الفرنسي.

اللاعب يمكنه الرحيل بالمجان الصيف القادم بعد انتهاء عقده مع باريس، وسط محاولات من ناصر الخليفي رئيس النادي لإقناعه بالتجديد.

بيبي إسترادا الصحفي ببرنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير، كشف عن فرمان من فلورنتينو بيريز رئيس النادي بخصوص هذه الصفقة.

وأوضح أن بيريز طلب من جميع اللاعبين في النادي وجميع العاملين، بعدم الحديث من قريب أو بعيد عن التعاقد مع مبابي.

ويأتي ذلك بسبب رغبته في تركيز الفريق على الموسم الحالي من الناحية الرياضية، وعدم تشتيت الأذهان تجاه التعاقدات.

وهو ما يعني توقف تصريحات نجوم ريال مدريد عن مهاجم باريس، حيث كان أبرزها من كريم بنزيما نجم الفريق الذي رحب بمواطنه في سانتياجو برنابيو.

وأشار إلى أن هذا الفرمان لا يمنع أن ريال مدريد هو الوجهة الأقرب للدولي الفرنسي، ومن المتوقع الدخول في مفاوضات مكثفة لتوقيع اللاعب على عقد مبدئي في يناير القادم، قبل الانتقال بشكل رسمي في الصيف.

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يذكر أن صاحب الـ22 سنة سجل 4 أهداف وصنع 3 في 6 مباريات لعبها مع باريس بكل البطولات هذا الموسم.