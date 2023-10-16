قرار صادم لبرشلونة ورد فعل غاضب .. تخفيض عقوبة ناتشو قبل الكلاسيكو!

اللاعب متاح للكلاسيكو.

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم قبول الاستئناف المقدم من قبل ريال مدريد بشأن لاعبه ناتشو فيرنانديز الذي تعرض للطرد ضد مايوركا في الرابع من أكتوبر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الاستئناف خفض عقوبة اللاعب من الإيقاف ثلاث مباريات إلى مباراتين فقط.

وكان الإيقاف في المقام الأول بسبب التدخل الخشن الذي قام به اللاعب ضد بورتو لاعب أوساسونا وتلقى على إثره بطاقة حمراء مباشرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستند الاستئناف الذي قدمه ريال مدريد على السجل المسالم السابق لناتشو، سواء في احترام الخصوم أو في اللعب النظيف، وكذلك على اعتذاره للخصم علانية بعد الطرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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في الوقت نفسه أكدت تقارير على وجود رد فعل غاضب للغاية من قبل غرف ملابس برشلونة، لكنهم في الوقت نفسه توقعوا أن يتم قبول الاستئناف.