قرار جديد من يوفنتوس يهدد بـ"حرمان" كريستيانو رونالدو من ثروة مالية

تطورات جديدة في أزمة كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس..

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي، "الرد" على الحكم الصادر ضده، لمصلحة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، مثّل نادي يوفنتوس في الفترة من 2018 إلى 2021؛ مسجلًا 101 هدف وصانعًا 22 آخرين، خلال 134 مباراة رسمية.

ووفقًا لموقع "Gazzetta.it"، مساء اليوم الخميس، سيستأنف العملاق الإيطالي على قرار المحكمة، بـ"إلزامه" بدفع مبلغ مالي يُقدر بـ9.5 مليون يورو "38.6 مليون ريال سعودي"، لمصلحة الأسطورة البرتغالية.

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وترى إدارة يوفنتوس، أن الأزمة المشتعلة بسبب خصم 50% من راتب رونالدو، خلال فترة تواجده مع الفريق الأول لكرة القدم؛ جاءت بإهمال مشترك من المسؤولين في النادي واللاعب نفسه.

وشدد مسؤولو السيدة العجوز، على أنه من غير المنطقي أن يتحمل النادي وحده، مسؤولية هذه الأزمة؛ ولذلك قرروا الاستنئاف على حكم المحكمة.

جدير بالذكر أن يوفنتوس، خصم 50% من راتب كريستيانو رونالدو وجميع لاعبي الفريق الأول، خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ ولكن الأسطورة البرتغالية صعد القضية؛ بحجة أن هذا الخصم تم بدون موافقته.