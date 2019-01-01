هل يُدرب جاتوزو في البريميرليج الموسم القادم؟

المدير الفني لميلان لديه عرض إنجليزي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اجتمع جينارو جاتوزو مع صديقه جورج مينديش وكيل اللاعبين الشهير في العالم وصاحب العلاقات الواسعة مع أندية ورؤساء كرة القدم، خاصة في إنجلترا.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن الرجلين تناولا العشاء قبل أسبوعين وتحديدًا في اليوم التالي لمباراة ميلان ضد يوفنتوس، والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف واحد.

وفيما كان العنوان الرئيسي لاجتماع الرجلين هو عشاء بين صديقين، قالت الصحيفة الوردية أن مينديش قد يفتح أبواب البريميرليج للاعب الوسط السابق.

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وأضافت أن النادي الأبرز للتعاقد مع جاتوزو هو نيوكاسل، إذ يُواجه مدربه الحالي رافا بينيتيز صعوبات جمة في ملف تجديد عقده مع الفريق.

من جانب ميلان، يبدو أن مباراة لاتسيو القادمة في نصف نهائي كأس إيطاليا ومن ثم مواجهة تورينو الصعبة والحاسمة في صراع المقعدين الثالث والرابع سيلعبان دورًا بارزًا في مستقبل المدرب الإيطالي، خاصة أن الشكوك عادت لتساور الإدارة مجددًا عقب التعادل المخيب أمام بارما في الجولة الأخيرة من السيري آ.

ويرتبط ميلان بعدد من المدربين لخلافة جاتوزو حال إقالته، أبرزهم أنتونيو كونتي وماوريتسيو بوتشيتينو وماوريتسيو ساري.