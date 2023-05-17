"هناك قرار تهبيط"؟ .. رئيس نادي سابق يلمح لقضية خطيرة بعد أزمات الهلال والنصر والاتحاد!

قضية جديدة قد تظهر على الساحة الرياضية السعودية قريبًا

"هل هناك قرار تهبيط؟!".. تغريدة أثارت الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بالتزامن مع مراحل الحسم، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ63 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن نادي النصر "الوصيف"، قبل ثلاث جولات من النهاية.

هذه التغريدة، كتبها الشخصية الرياضية المعروفة صالح أبو نخاع، رئيس مجلس إدارة نادي ضمك سابقًا، والذي عمل كعضو في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ومشرف عام على المنتخب الأولمبي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ودون أن يوضح أي تفاصيل إضافية.

ويتزامن توقيت تغريدة أبو نخاع المثيرة للجدل، مع عديد من الملفات الساخنة في الساحة الرياضية السعودية؛ أبرزها استئناف نادي النصر، في قضيتي محمد كنو وعبدالرزاق حمد الله.

النصر استأنف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، ضد عدم أهلية مشاركة كنو مع الهلال، في ديربي الرياض الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2)، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري، وكذلك أمام المحكمة الدولية "كاس"، ضد ما اعتبره مفاوضات غير القانونية من الاتحاد، مع النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، قبل فسخ عقده رسميًا.

أيضًا.. خرجت إدعاءات واتهامات جماهيرية خلال الساعات الماضية، بوجود تلاعب وتفويت في نتائج بعض مباريات الدوري، خلال الجولات الأخيرة من عمر المسابقة.