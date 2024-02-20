"هانز ليس فقط شخصًا رائعًا لكنه أيضا مدرب عظيم"

علق الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط برشلونة، على الأنباء التي ربطت بين مواطنه هانز فليك وقيادة برشلونة في الموسم المقبل، خلفًا لتشافي هيرنانديز.

وقال جوندوجان في حوار أجراه مع صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية: "توجد العديد من الأسماء وهذا ليس دوري ولن أعلق على ذلك. لكن يمكنني القول إن هانز فليك ليس فقط شخصًا رائعًا، لكنه أيضا مدرب عظيم، وظهر ذلك بفوزه مع بايرن ميونخ بالثلاثية. لقد جاء إلى المنتخب الألماني في وضع صعب جدًا، لكنه كان دائمًا صادقًا وأحترمه كثيرا".

وأوضح اللاعب الألماني: "أنا متفاجئ من رحيل تشافي، لم أتوقع ذلك. أتمنى لو كان بإمكاني فعل المزيد من أجله، لدي هذا الشعور، لكن أحترم قراره، إنه يستحق الكثير من الثناء، إنه يفكر في الأسرة واللاعبين والنادي قبل نفسه، لأنه يحب برشلونة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحدث جوندوجان عن الفارق بين مانشستر سيتي وبرشلونة، قائلًا: "لا أرى فارقًا كبيرًا في الضغط بين الفريقين. أنا من يضع الضغط على نفسي، أنا ذكي بما يكفي لمعرفة متى أقدم أداء جيدًا أو سيئًا. أنا أنظر إلى نفسي، حتى عندما أتعرض لانتقادات من أفراد العائلة أو الأصدقاء".

وأردف: "برشلونة لديه القدرة على أن يلعب بشكل أفضل من دون شك. كل واحد منا يستطيع أن يؤدي بشكل أفضل، لم نلعب وفقا للتوقعات الموضوعة. ليس هذا عذرا لكننا مررنا بالعديد من الصعوبات، والإصابات، إضافة إلى وقوع اللاعبين الشباب تحت ضغط كبير".

وسئل جوندوجان: "هل تعتقد أن لدى برشلونة فرصة للفوز بدوري أبطال أوروبا؟، فأجاب: "سأكون صادقا. أرى أن فرقًا أخرى لديها فرصة أكبر وخبرة أكبر لتحقيق اللقب، لكن إذا تأهلنا إلى ربع النهائي، سندخل في مكانة مميزة. من كان يتوقع أن يصل إنتر إلى النهائي العام الماضي! أنا واقعي، لكنني أعلم أيضا أن الأمر صعب على الجميع".