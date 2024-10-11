لا وقت للحزن .. مانشيني يفاجئ لاعبي السعودية بقرار ترفيهي بعد خسارة معركة اليابان

السعودية تستعد لمواجهة البحرين في تصفيات كأس العالم..

قرر الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، الترويح على نفوس لاعبي الأخضر، بعد الخسارة أمام اليابان بثنائية نظيفة، في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

المنتخب السعودي تلقى خسارته الأولى على أرضه تاريخيًا أمام اليابان، في الجوهرة المشعة، ليفتح أبواب الانتقادات اللاذعة على مانشيني، عقب اللقاء، خاصة بعد تصريح المدرب الإيطالي بأنه لا يعيش على الماضي، واليابان مرشح قوي للفوز بالمركز الأول في المجموعة، وأن السعودية ستنافس أستراليا على المركز الثاني.

واستقر مانشيني على إغلاق ملف مباراة اليابان، ومنح لاعبي المنتخب السعودي فترة حرة، بعد الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مجددًا، مساء اليوم، في مقر المعسكر، تحضيرًا لمباراة البحرين المُقبلة.

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وأعلن منتخب السعودية عن استدعاء علي مجرشي، ظهير الأهلي، للانضمام إلى معسكر مدينة جدة، بدلًا من سعود عبد الحميد الذي تأكد غيابه عن مواجهة البحرين للإيقاف، نظرًا لتراكم البطاقات، فيما قسم المدرب مانشيني لاعبي الأخضر لمجموعتين؛ الأولى تضم الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الياباان، حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي، بينما خاضت المجموعة الثانية لبقية اللاعبين، الحصة التدريبية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية، بدأت بتمارين الإحماء ثم التمرير، بعدها طبق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة.

وتقام مباراة السعودية والبحرين على ملعب الجوهرة المشعة، الثلاثاء المُقبل؛ حيث يأتي المنتخبان في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، في المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، برصيد 4 نقاط، فيما يتفوق الأخضر بفارق الأهداف.