"قرار أنشيلوتي دمر حلمه".. نجم ريال مدريد محروم من جائزة فريدة!

الجائزة الآن في حكم المستحيل

أصبح في حكم المستحيل، حصول الأوكراني أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد، على جائزة "زامورا" لأفضل حارس مرمى في الليجا هذا الموسم.

جائزة "زامورا"، تمنحها صحيفة "ماركا" الإسبانية، للحارس الأفضل في الموسم بالدوري الإسباني، وتحديدا الحارس لأكثر حارس حفاظًا على نظافة شباكه في أكبر عدد من المباريات.

وحصل كيبا على فرصة للمشاركة مع ريال مدريد، في ظل غياب البلجيكي تيبو كورتوا عن ريال مدريد هذا الموسم، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن لونين ليس لديه أي فرصة للفوز بالجائزة، وذلك بعد مشاركة كيبا أريزابالاجا أساسيا في مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

ووفقًا للوائح الجائزة، فإن الحارس الفائز بـ"زامورا"، يجب أن يشارك في 28 مباراة على الأقل على مدار الموسم، وهو الأمر الذي بات في حكم المستحيل تحقيقه بالنسبة للحارس الأوكراني الذي شارك في 7 مباريات، مع تبقي 20 مباراة على انتهاء الموسم، لذا لا يمكنه سوى المشاركة في 27 مباراة مع الفريق في الدوري على الأكثر.

وحمى لونين عرين الملكي في 7 مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم، استقبلت شباكه خلالها 4 أهداف فقط، بمعدل 0.57 هدف في المباراة الواحدة، مقابل 7 أهداف في 11 مباراة لكيبا بمتوسط 0.64 هدفًا في المباراة.

ويُعد لونين صاحب أفضل نسبة تصديات في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم (83.3%)، متعادلاً مع السويسري يان سومر حارس إنتر.