قرارات صعبة .. رسالة مُقلقة من مارتينو عن جاهزية ميسي مع إنتر ميامي!

هل يستمر غياب النجم الأرجنتيني لفترة أطول؟

قال جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي، إنه لا يعرف ما إذا كان ليونيل ميسي وجوردي ألبا جاهزين للمشاركة أمام تورنتو خلال هذا الأسبوع.

ميسي لم يشارك في آخر مباراتين لإنتر ميامي بالدوري الأمريكي، بينما غاب ألبا عن الهزيمة 5/2 أمام أتالانتا يونايتد الأخيرة، ووفقًا لمارتينو فقد يطول غيابهما بشكل أكبر.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات صحفية:"كل لاعب في قائمتنا يريد خوض جميع المباريات، هذه عقليتنا كمجموعة، لدينا الكثير من المباريات المهمة في فترة زمنية قصيرة جدًا، وإحدى مسؤولياتي كمدرب هي رعاية اللاعبين ومساعدتهم على اتخاذ القرارات الصعبة التي ستمنحنا فرصة أفضل للحفاظ على سلامة الجميع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"بدءًا من يوم الأربعاء سيكون لدينا ست مباريات في 18 يومًا، وهو ما يعني أننا سنخوض مباراة واحدة كل ثلاثة أيام، بما في ذلك نهائي كأس لامار هانت للولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يتعلق بميسي وألبا، سيتدرب كل منهما في الجلسة التدريبية الكاملة للفريق اليوم وبعدها سنرى موقفهما من المشاركة في المباراة القادمة ضد تورونتو".

يذكر أن ميسي البالغ من العمر 36 سنة يحظى بانطلاقة مميزة مع إنتر ميامي، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 5 في 11 مباراة فقط حتى الآن.