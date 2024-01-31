"قرارات حاسمة" .. أول رد فعل من اتحاد الكرة المصري بعد توديع كأس إفريقيا 2023

تعرف على ما سيقوم به اتحاد الكرة المصري بعد الخروج الإفريقي المخيب

Tod

تحرك اتحاد الكرة المصري بشكل مخيب للآمال، بعد خروج الفراعنة من دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

لا تفوت متابعة كوكبة من النجوم العالميين في كأس أمم إفريقيا .. اشترك في منصة TOD من هنا

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفراعنة تعرضوا للهزيمة على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بيانًا يعتذر فيه عن الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأكد اتحاد الكرة المصري على أنه سيعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل 4 فبراير 2024، من أجل دراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية، وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.

وأشار الاتحاد إلى أنه لن يدخل أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

Tod