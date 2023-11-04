لم تعرفوا هذا يا مصوتي الكرة الذهبية .. قذيفة و400 هدف وتاريخ يكتبه كريستيانو رونالدو مع النصر!

كريستيانو واصل التوهج وكتابة أرقام قياسية وتاريخية جديدة مع النصر

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نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة النصر لتحقيق الفوز على الخليج، ومواصلة ملاحقة الهلال متصدر دوري روشن السعودي، حيث تألق الدون وفرض نفسه كأفضل نجوم المباراة.

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رونالدو تمكن من التقدم لنادي النصر في الدقيقة 26 من زمن المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، كما أنه استطاع أن يصنع الهدف الثاني لزميله إيمريك لابورت.

ماذا قدم رونالدو أمام الخليج؟

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لعب رونالدو المباراة أساسيًا ولم يتم تبديله طوالها، سجل هدفًا وصنع الآخر، وسدد الكرة 3 مرات على المرمى، وواحدة تصدى لها الدفاع الخلجاوي، ووقع في التسلل مرتين.

نسبة تمريرات رونالدو الصحيحة هي 93.5%، كما أنه فاز في نصف الالتحامات مع مدافعي الخليج، بواقع 3 من أصل 6 التحامات.

قذيفة وصناعة يُسجلان أرقامًا تاريخية لرونالدو

سجل رونالدو الهدف الأول له في مباراة الخليج، عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أسكنت شباك الخليج، قبل أن يصنع الهدف الثاني للنصر لزميله الإسباني إيمريك لابورت.

المساهمات التهديفية التي قام بها رونالدو أمام الخليج، جعلته يصل إلى الهدف رقم 400 له بعد سن الـ30 عامًا، مع كافة الأندية التي لعب لها، كما أنه وصل إلى الهدف رقم 863 بمسيرته.

رونالدو بعد سن الـ30 لعب 475 مباراة، سجل فيها 400 هدف وصنع 91 هدفًا، ليصل الإجمالي إلى 491 مساهمة تهديفية.

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