قد تحدث في يوليو.. عودة الجماهير الإسبانية تقترب

هل تعود الجماهير إلى ملاعب الليجا قريبًا؟

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن عودة الجماهير لمدرجات إسبانيا باتت وشيكة، وقد تحدث في يوليو المقبل بعد تراجع موجة انتشار فيروس كورونا.

وقال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني في تصريحات سابقة إن الحديث حول عودة جماهير بعض الأندية دونًا عن الأخرى سيكون ظلمًا وبعدًا عن المساواة.

وفيما يخص عودة الجماهير إلى الملاعب من جديد، ذكرت إذاعة كادينا كوبي أن عودة الجماهير لمدرجات كرة القدم خيار مطروح في إسبانيا.

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وأضافت الإذاعة أن هذه الحطوة قد تتم في يوليو المقبل ولن يقتصر الأمر على مباريات كرة القدم فقط، بل ستشهد منافسات كرة السلة كذلك.

وسيكون الحضور الجماهيري بسعة 30% فقط من الملاعب حلًا لكي لا تمتلئ الملاعب ولا يحدث احتكاكًا بين الجماهير يؤدي إلى احتمالية عدوى.

وتعيش إسبانيا في الوقت الحالي ما بين حالة الطوارئ رقم 2 ورقم 3، والتي تسمح بحضور جماهيري في مناطق وتمعه في مناطق أخرى.

وتعود منافسات الدوري الإسباني في الحادي عشر من الشهر الجاري، وذلك بعد توقف لمدة 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد وحول العالم.

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يذكر أن حامل لقب الدوري الإسباني برشلونة هو متصدر البطولة في الوقت الحالي بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر وغريمه التقليدي ريال مدريد .