قدوم ناجلسمان لألمانيا يحمل مفاجأة سارة لنجم برشلونة

منافسة شرسة في المانشافت

يعتبر الصراع بين مارك تير شتيجن ومانويل نوير على حراسة عرين منتخب ألمانيا، هو أحد أهم التساؤلات التي يجب أن يجيب عليها المدرب يوليان ناجلسمان.

المدرب الشاب تسلم مؤخرًا مهمته في منتخب المانشافت بعد رحيل هانز فليك، ليبدأ رحلة جديدة بمسيرته بعد تجربته المحبطة مع بايرن ميونخ.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن استمرار شتيجن كحارس أساسي لمنتخب ألمانيا يبدو الخيار الأكثر منطقية في الوقت الحالي وذلك للعديد من الأسباب.

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وأشارت إلى أن الأحداث الأخيرة تلعب بشكل كبير لصالح حارس برشلونة، بعيدًا عن استمرار نوير في التعافي من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها أثناء التزلج بعد كأس العالم في قطر.

ويرجع ذلك إلى العلاقة المتوترة بين ناجلسمان ونوير من خلال عملهما معًا في بايرن ميونخ، وقرار المدرب الشاب بالإطاحة بمدرب حراس المرمى آنذاك توني تابالوفيتش الذي كان يحظى بثقة هائلة من نوير.

ومن أهم الأسباب التي تقلل من حظوظ نوير، هو ابتعاده لمدة عام كامل بسبب الإصابة، لذلك شتيجن هو الخيار الرئيسي في الوقت الحالي لحين إشعار آخر.

يذكر أن ألمانيا تستعد لمواجهة المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في شهر أكتوبر القادم في الاختبار الأول لناجلسمان مع المانشافت.