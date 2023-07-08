قدم عرضًا رسميًا .. النصر يجد بديل ألفارو جونزاليس في ألمانيا

اللاعب الجديد هدفًا لنادي نابولي كذلك

تنتظر جماهير النصر على أحر من الجمر الصفقات الجديدة للنادي وخاصة معوض ألفارو جونزاليس الذي لم يُفعل بند التمديد في عقده وأصبح لاعبًا حرًا الآن.

النصر لم يتعاقد رسميًا سوى مع مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط إنتر، وقد اقترب من ضم سيكو فوفانا ويُفاوض عددًا آخر من اللاعبين أبرزهم ساديو ماني ودافيد دي خيا.

الصحفي رودي جاليتي أشار عبر تويتر إلى أن النادي السعودي قدم عرضًا رسميًا للكوري الجنوبي كو إيتاكورا مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وأكد خبير الانتقالات أن النصر حدد موعدًا الأسبوع القادم مع اللاعب للنقاش حول الأمر، مشيرًا إلى أن نابولي سبق وأبدى اهتمامًا بإيتاكورا ليعوض به رحيل مدافعه كيم مين جاي المتوقع هذا الصيف.

يُشار إلى أن إيتاكورا صاحب الـ26 عامًا انضم إلى فريقه الألماني صيف 2022 قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 5 ملايين يورو، ويرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2026.