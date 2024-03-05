قبل 4 أشهر من انضمامه .. إندريك يفاجئ ريال مدريد بظهور تاريخي في سانتياجو برنابيو

جماهير الملكي تحتشد لمشاهدة "الألماس"

تستعد جماهير ريال مدريد لمشاهدة النجم البرازيلي الشاب إندريك، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قبل 4 أشهر من موعد انضمامه الرسمي إلى النادي الملكي.

ووقع إندريك من فترة لريال مدريد، لكنه لم يبلغ بعد السن القانونية للقيد في قائمة النادي الملكي، لذلك تمت إعارته إلى ناديه الأصلي بالميراس.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن الاتحادين البرازيلي والإسباني اتفقا على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم 23 مارس الجاري، تحت شعار "جلد واحد" للتوعية ضد العنصرية والعنف في كرة القدم.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن إندريك سيكون متواجدًا ضمن قائمة المنتخب البرازيلي التي أعلن عنها دوريفال جونيور، المدير الفني للسيلساو، وضمت 26 لاعبًا من بينهم أيضًا فينيسيوس جونيور، إيدرسون، كاسيميرو، باكيتا ورودريجو.

وتتهافت جماهير ريال مدريد على شراء تذاكر مباراة المنتخب، حيث ينتظر أن يكون "سنتياجو برنابيو" كامل العدد من أجل مشاهدة الفتى البرازيلي الذي تعتبره الجماهير "الألماس" الجديد للفريق.

ويمتلك إندريك، رقمًا قياسيًا مع منتخب البرازيل، إذ أنه أصغر لاعب يتم استدعاؤه لقائمة الفريق في كأس العالم، حيث انضم للمرة الأولى في أجندة نوفمبر الدولية، حيث لعب 8 دقائق ضد كولومبيا في أول ظهور له بعمر (17 عامًا و3 أشهر و27 يومًا) و18 دقيقة ضد الأرجنتين.