قبل نهاية الموسم .. تصرف مفاجئ من ماتيوس بيريرا مع نادي الهلال

أحمد رفعت
Matheus Pereira - hilal 2022-2023al hilal twitter
دوري روشن السعوديالهلالماثيوز بيريرا

النجم البرازيلي يفاجئ الجميع بتصرفه

يبدو أن أيام النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا مع نادي الهلال أصبحت معدودة، على الرغم من إعارته لصفوف نادي الوحدة الإماراتي خلال موسم 2022-2023، ولكنه قام بتصرف مفاجئ قبل نهاية علاقته بالزعيم!

وأشارت تقارير صحفية على أن نادي الهلال استقر على عدم استمرار ماتيوس بيريرا في صفوفه، في ظل عدم قناعة المسؤولين بالمستوى الذي ظهر به رفقة الفريق من قبل.

وقام ماتيوس بيريرا بحذف جميع صوره مع نادي الهلال عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، في إشارة منه إلى انتهاء علاقته بالزعيم.

Matheus Pereira

وجاء ذلك قبل نهاية الموسم الحالي، حيث لم يستقر رسميًا الهلال سواء برحيله أو عودته مرة أخرى، ليؤكد على أنه اقترب كثيرًا من إنهاء علاقته مع الفريق الأزرق، والانتقال لفريق آخر قد يكون الوحدة.

يذكر أن ماتيوس بيريرا قد انضم إلى صفوف الهلال في صيف 2021 في صفقة قياسية وقتها، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ليفشل في تقديم المستوى المنتظر منه، لتتم إعارته إلى الوحدة الإماراتي الشتاء الماضي.

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