قبل مواجهتي دورتمود وآرسنال .. بايرن ميونخ يعلن موقف هاي كين!

بيان من بايرن ميونخ حول تطورات إصابة كين...

بالرغم من تواجد هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، قائمة منتخب بلاده التي تشارك في فترة التوقف الدولي الحالية، إلا أنه لم يشارك في المباراة الماضية أمام البرازيل بسبب معاناته من الإصابة.

وكان هاري كين، قد تعرض إلى إصابة في مباراة بايرن ميونخ الأخيرة، أمام دارمشتات بالدوري الألماني، ولم يتعاف منها حتى الآن، وخرج من معسكر إنجلترا، ليعود إلى بايرن ليتلقى العلاج اللازم.

ونشر الفريق البافاري بيانًا عبر موقع الرسمي، للحديث عن إصابة كين، وجاء فيه: "أكمل هاري كين جلسة تدريب فردية اليوم على ملعب التدريب، وتدرب بالكرة مع مدرب اللياقة البدنية".

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وتشعر جماهير بايرن ميونخ، بالقلق حول إصابة هداف الفريق، وغيابه عن أهم فترة الحسم في الموسم، قبل مواجهة آرسنال في دوري أبطال أوروبا، وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

ومن المنتظر أن يلعب الفريق البافاري، أمام بوروسيا دورتموند في كلاسيكو الكرة الألمانية يوم 30 مارس بالجولة الـ 27 من البوندسليجا، بينما سيلعب أمام آرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 9 أبريل.