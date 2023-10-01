قبل مباراته المئة .. تشافي يكشف عن أعظم انتصاراته وأصعب منافسيه مع برشلونة!

تشافي يستعد لخوض مباراته رقم 100 مع برشلونة...

يستعد تشافي هيرنانديز، لخوض مباراته رقم 100 مع برشلونة، كمدير فني، عندما يواجه بورتو البرتغالي، مساء الأربعاء القادم في دوري أبطال أوروبا.

وتولى تشافي، زمام القيادة الفنية للفريق الكتالوني، في نوفمبر 2021، وحقق مع فريقه العديد من النجاحات، واعتلى منصات التتويج من جديد.

وعند حواره مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشف تشافي عن أعظم انتصاراته مع الفريق الكتالوني، وأصعب منافسيه، وقال: "الفوز بالسوبر الإسباني، في الموسم الماضي أفضل مباراتي فكانت تلك أول بطولة لي كمدرب، بينما كان الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، والذي ضمن لنا بطولة الدوري بعد غياب أربع سنوات كان ذلك هو الفوز الأكثر تمييزًا بالنسبة لي".

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وعن أصعب الفرق التي واجهها كشف تشافي، أن ريال مدريد وبايرن ميونخ هما الأصعب، مشيرًا إلى أن الهزيمة من الفريق البافاري في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، هي أصعب خسارة له.

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن أصعب اللاعبين الذين واجههم وقال: "ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وكريم بنزيما، وفينيسيوس جونيور، ثنائي ريال مدريد هم أصعب اللاعبين الذين واجهتهم".