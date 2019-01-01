قبل كأس أفريقيا 2019 - حسام حسن يعلن تلقيه عرضًا لقيادة المنتخب السنغالي

مدرب سموحة ينتظر موافقة فرج عامر على رحيله

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن حسام حسن؛ المدير الفني لسموحة السكندري، تلقيه عرضًا رسميًا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم لقيادة منتخبه الوطني خلال الفترة المقبلة.

أسود التيرانجا يقودهم خلال الفترة الحالية المدرب السنغالي أليو سيسيه، والذي قادهم للتأهل لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وقال حسام، خلال تصريحات صحفية: "أنا الوحيد في مصر بعد الراحل محمود الجوهري، الذي قدت منتخبات خارج مصر، توليت المسؤولية الفنية لمنتخب الأردن وحققت معه طفرة كبيرة، والآن لدي عرض من المنتخب السنغالي".

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وأضاف: "انتظر رأي فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة، قبل الموافقة على العرض السنغالي، هو عرض كبير كون أسود التيرانجا لديهم لاعبين مصنفين على مستوى عالٍ، لكنني لن أرحل إلا بعد موافقة رئيس النادي السكندري، لأنني احترم تعاقدي".

يذكر أن السنغال تأهلت إلى البطولة الأفريقية متصدرة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بالفوز في خمس مباريات وتعادل وحيد.