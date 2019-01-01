حسام حسن: مباراة الزمالك وسموحة تعبر عن حال الكرة المصرية

مدرب سموحة ينتقد حكم اللقاء البرتغالي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد حسام حسن؛ المدير الفني لسموحة السكندري، أن فريقه كان أقرب للفوز أمام الأبيض إلا أن حكم اللقاء البرتغالي رفض عودة فريقه للمباراة.

الفارس الأبيض حقق الفوز أمام الفريق السكندري بهدف وحيد من ضربة جزاء، سجلها التونسي فرجاني ساسي، على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

وقال حسن، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباراة اليوم تعبر عن حالة الكرة المصرية، لا طعم ولا ريحة ولا لون، أنا لم أرَ مباراة!، والدوري ضعيف للغاية، هذا هو حال الكرة المصرية".

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وأضاف: "ضربة الجزاء التي احتسبت ضدنا تعبر عن حال المباراة وقرار الحكم، الحكم لم يوافق على عودة فريقنا وأدار اللقاء كما أراد المنافس، وإذا كانت ضربة الجزاء احتسبت لنا بهذه الطريق لاشتعلت الأجواء وحدثت أزمة".

المدير الفني لسموحة اختتم: "أشعر بالضيق لأن كان بإمكاننا الفوز في المباراة بسهولة وفقًا للحالة التي ظهر بها الزمالك، لكن بعض لاعبينا لم يكونوا في مستواهم الطبيعي، لكنني لست قلقًا على الفريق، الفوز في أي مباراة مقبلة سيخرجنا من مراكز الهبوط، الفوارق النقاط بسيطة وقادرون على الهروب من المراكز الأخيرة".

يذكر أن الفوز أعاد الفارس الأبيض إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 25 في المركز الـ16.