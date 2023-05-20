قبل ديربي الرياض .. صدمة في النصر وفرحة في الشباب!

تعرف على ما حدث في النصر والشباب قبل ديربي الرياض

يواجه نادي النصر نظيره الشباب، بالجولة 28 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ولكن الجهاز الفني للعالمي تلقى صدمة، وعلى النقيض تمامًا هناك دفعة قوية للاعبي الشباب.

النصر يبحث عن الانتصار على الشباب، من أجل مواصلة مطاردة الاتحاد متصدر الترتيب، بينما يسعى الليوث للانتصار من أجل خطف المركز الثاني.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نواف العقيدي حارس مرمى نادي النصر، لن يستطيع المشاركة في مباراة الشباب، بسبب معاناته من إصابة في الكتف منذ أسبوعين.

وعلى جانب آخر، تلقى نادي الشباب دفعة قوية، بعودة المدافع حسان تمبكتي للمشاركة، بعدما وصل إلى الجاهزية التامة، مما يزيد من فرص مشاركته أساسيًا أمام نادي النصر.

تمبكتي شارك في مناورة فريقه بشكل كامل، بعد تجاوز الإصابة في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة الاتفاق مساء يوم الأحد الماضي، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري روشن.