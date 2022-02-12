الأخبار المباريات
هولندا

قبل دور الـ 16 من كأس العالم .. المرض يضرب معسكر هولندا!

هدى عزيز
9:24 م غرينتش+2 2‏/12‏/2022
Louis van Gaal Netherlands
من يغيب عن مواجهة أمريكا في دور ال16؟

ضرب مرض الإنفلونزا معسكر منتخب هولندا، قبل المواجهة المرتقبة في دور ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر، حيث يعاني العديد من لاعبي المنتخب الهولندي من نزلات البرد والتهاب الحلق.

منتخب هولندا يلاقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يوم غدًا السبت في أول مواجهات دور ال16 على استاد خليفة الدولي.

وكشف لويس فان خال مدرب المنتخب الهولندي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء المرتقب، أنه يشعر بالقلق حيال وجود بعض اللاعبين الذين يشعرون بالتعرض لنزلة برد، دون أن يشر إلى عدد أو أسماء اللاعبين المصابين.

يعد أبرز اللاعبين المصابين بنزلة برد هو نجم الوسط فرينكي دي يونج بحسب صحيفة "AD Sportwereld" الهولندية.

يذكر أن منتخب البرازيل كان أول من كشف عن معاناة العديد من اللاعبين بالإصابة بنزلة برد بسبب اختلاف درجات الحرارة في قطر.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (العربي):. المعلومات الواردة في Goal (العربي) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (العربي)