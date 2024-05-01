قبل العودة من ألمانيا.. كروس يشعل الغموض بشأن مستقبله مع ريال مدريد!

ما قرار الألماني؟

يتواصل الجدل بشأن مستقبل الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، علمًا بأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويقدم كروس مستويات مبهرة هذا الموسم مع الميرنجي، جاء آخرها بصناعة هدف رائع لزميله فينيسيوس جونيور في مواجهة بايرن ميونخ (2-2) مساء أمس الثلاثاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسُئل كروس عن مستقبله عقب المباراة، فأكد أنه لم يحسم قراره النهائي بشأن مستقبله، مشيرًا إلى أنه يريد الفوز بأكبر قدر ممكن هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال النجم الألماني في تصريحات للصحفيين، نقلتها صحيفة "ماركا": "لم أقرر بعد. أريد الفوز بأكبر قدر ممكن هذا الموسم، ولا أفكر في المستقبل".

وأفادت تقارير بأن إدارة النادي تسعى لتجديد عقده لموسم آخر، ويبدو أن صاحب الــ34 عامًا في طريقه إلى الاستمرار 12 شهرًا في قلعة سانتياجو برنابيو.

وحسب "ماركا"، فإن توني كروس، حال توّج بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، فإنه قد يرحل من الباب الكبير، حسبما كان يريد دائما.