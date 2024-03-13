قائد مانشستر سيتي السابق: "الأب الروحي وقضية سياسية يتحكمون في مستقبل جوارديولا!"

3 خيارات أمام بيب لتحقيق حلمه

يرى النجم البرازيلي فرناندينيو، قائد مانشستر سيتي السابق، أن بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتزينز، لديه 3 خيارات لتدريب أحد المنتخبات في المستقبل القريب.

وكان جوارديولا، قد صرح من قبل بأنه يرغب في الانتقال لتدريب أحد المنتخبات والمشاركة في كأس العالم وبطولة اليورو، قائلًا: "لا أعرف من يريدني للعمل مع منتخب وطني، عليهم أن يريدوك، تمامًا مثل النادي".

ورجح فرناندينيو، أن جوارديولا سيكون عليه الاختيار بين منتخبات إنجلترا والبرازيل وهولندا، مستبعدًا أن يستطيع تدريب منتخب بلاده إسبانيا، بسبب دعمه لمطالبة إقليم كتالونيا بالاستقلال.

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وقال فرناندينيو في تصريحات لبرنامج "دينيلسون شو": "من الصعب أن نقول أن البرازيل في المقدمة، من الصعب جدا أن نعرف وجهته في هذا الأمر، نعم هناك فرصة له لتدريب السيليساو، لكن أعتقد أن هناك منتخبات أخرى تريد جوارديولا كمدرب في المستقبل".

وأضاف: "لا أعتقد أن منتخب إسبانيا متاح أمامه. هو مؤيد لقضية انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا وأنت تعرف كيف تسير الأمور.. أعتقد أنه أقرب لقيادة إنجلترا، حيث أنه يعرف اللاعبين وكل شيء، وربما هولندا.. لا تنس أن والده في كرة القدم، هو يوهان كرويف".

وختم: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نفكر خارج الصندوق. أسلوب اللعب سيعتمد على عدة أشياء. أعتقد أنه بحلول عام 2026، سيكون على رأس قيادة منتخب وطني".