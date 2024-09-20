"صحتنا أهم من الملايين التي تكسبوها" .. قائد لايبزيج ينضم إلى رودري في معركة الإضراب

شرارة الغضب تشتعل بين نجوم أوروبا

أصدر المجري ويلي أوربان، قائد فريق لايبزيج، بيانًا في الساعات التي سبقت مباراة فريقه الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام، لإبداء قلقه بشأن كثافة المباريات والضغط على لاعبي كرة القدم.

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وكان رودري لاعب مانشستر سيتي أول من أطلق شرارة الهجوم على الاتحادين الدولي والأوروبي بشأن زيادة عدد المباريات التي يخوضها اللاعبون من كل عام، مهددًا بخيار الإضراب وهو ما حظي بصدى واسع بين زملائه في الدوريات الأوروبية.

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وقال أوربان في حديثه بهذا الشأن: "رودري على حق: هناك الكثير من المباريات، اليوم يمثل بداية دوري أبطال أوروبا بالنسبة لنا، وهي رحلة نأمل أن تكون طويلة، ونأمل ألا تنتهي بشكل سيئ من الناحية الصحية".

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وأضاف: أحب كرة القدم وأحب دوري أبطال أوروبا، وأحب اللعب لبلدي المجر أمام جماهير غفيرة في بودابست، وأحب الدوري الألماني. باختصار، أحب عملي وأستمتع بالشرف العظيم المتمثل في قدرتي على تحويل هوايتي إلى مهنتي".

واستدرك أوربان: "لكن، عملنا يتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا، وهناك حدود طبيعية لذلك. لأنه على الرغم من أن قلبي يريد المزيد والمزيد من كرة القدم، إلا أن جسدي لا يستطيع التعامل مع كل ذلك. في رأيي، نحن الآن في مرحلة يمكن أن يصبح فيها الأمر خطيرًا على صحتنا".

وأوضح لاعب منتخب المجر: "عدد المباريات لكبار اللاعبين الذين يلعبون بانتظام مع منتخبات بلادهم ويشاركون قريبًا في كأس العالم للأندية، قد وصل إلى الحد الأقصى تمامًا. لا يكاد يكون هناك أي مجال متبقي للجسم للتعافي، ناهيك عن الصحة العقلية".

وختم: "لهذه الأسباب يجب أن أتفق مع رودري. هناك الكثير من المباريات وعلينا نحن اللاعبين أن نكون منتبهين للغاية هذا الموسم. لأنه لا يهم كم الملايين التي يكسبها شخص ما في هذه الرياضة، الصحة يجب أن تأتي دائمًا في المقام الأول".