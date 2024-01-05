قائد لاس بالماس عن ركلة جزاء برشلونة: دعونا نسمع التسجيلات!

جدل تحكيمي جديد في الليجا

اشتكى كيريان رودريجيز قائد فريق لاس بالماس، من الطريقة التي خسر بها أمام برشلونة في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

برشلونة كان متأخرًا بهدف سجله منير الحدادي، قبل أن يعادل الفريق الكتالوني النتيجة بهدف لفيران توريس، وبعدها أحرز إلكاي جوندوجان هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء مثيرة للجدل.

رودريجيز قال لقناة LaLiga TV عن هذه اللقطة:"سألتزم الصمت، لن أقول رأيي فيما حدث، ولكني أتمنى أن تخرج التسجيلات الصوتية في غرفة الفيديو من الآن فصاعدًا لأن هذا ليس طبيعيًا".

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وأعرب اللاعب عن أسفه بسبب رفض الحكم بابلو فويرتيس للحديث معه بشأن اللقطات المثيرة للجدل التي حدثت خلال هذه المباراة.

يذكر أن الفوز جعل برشلونة يحتل المركز الثالث بجدول الليجا بـ41 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد وجيرونا اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني على الترتيب.