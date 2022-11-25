قائد فوق العادة .. ماذا قال رونالدو لكوستا بعد خطأه أمام غانا؟

رونالدو يؤازر كوستا بعد خطأ غانا!

في لقطة تعيد للأذهان ما حدث من كريستيانو رونالدو مع جواو موتينيو في كأس الأمم الأوروبية 2016، حرص رونالدو على تشجيع ديوجو كوستا بعد الخطأ الذي كاد أن يكلف البرتغال التعادل.

منتخب البرتغال فاز على غانا بثلاثية مقابل هدفين في افتتاح مباريات الفريقين بدور مجموعات كأس العالم 2022.

وظهر رونالدو وهو يعانق كوستا ويتحدث إلى زميلهم بيبي، معاتبًا الأخير على صراخه في وجه حارس المرمى، بعد الخطأ الذى كاد يكلفهم نقطتين.

وكشفت فيديوهات من داخل الملعب الحوار الذي دار بين رونالدو وبيبي حيث قال له: "تحدث إلى ديوجو، لقد فزنا لا مشكلة".

وعلى الفور، استدار اللاعبان المخضرمان إلى حارس المرمى وصرخوا: "ديوجو، ديوجو!".

بعد ذلك عاد رونالدو ليأخذ زمام المبادرة في الحديث مع الشاب البرتغالي حيث قال له: "عليك أن تضحك لقد فزنا، عليك أن تضحك انتصار آخر ونمر".