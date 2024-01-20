قام بسب والدته .. تفاصيل صادمة جديدة من شجار سيميوني وفينيسيوس جونيور!

الأمر كاد أن يتطور لولا تدخل البعض

تفاصيل جديدة تخرج عن الشجار العنيف الذي دار بين فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، والمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في كأس ملك إسبانيا.

أتلتيكو مدريد تأهل إلى دور الثمانية بعدما تفوق على ريال بنتيجة 4/2 بعد اللجوء لشوطين إضافيين في مباراة متوترة للغاية، ويأتي ذلك بسبب الاحتكاكات التي تورط فيها فينيسيوس مع الجماهير ولاعبي أتلتيكو وحتى سيميوني نفسه.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إنه عندما أصبحت النتيجة 2/2 بتعادل ريال، قام فينيسيوس باستفزاز المدرب الأرجنتيني الذي لم يعجبه قيام اللاعب بتوجيه بعض الإيماءات لجماهير أتلتيكو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن سيميوني ذهب لمعاتبة فينيسيوس ولكن البرازيلي لم يهتم كثيرًا وقرر استفزازه بعمل إيماءة "الرقم 7" في وجه الأرجنتيني في إشارة إلى رقمه.

وكان الرد الصادم من سيميوني هو القيام بنفس الإيماءة مع توجيه شتائم غير لائقة تجاه والدة فينيسيوس، ليتلقى بعدها مدرب أتلتيكو البطاقة الصفراء.

وفي وقت لاحق مع دخول المباراة في الوقت الإضافي، توجه سيميوني إلى فينيسيوس لتوبيخه مرة أخرى، ولكن العديد من الأشخاص تدخلوا لمنع تفاقم الأمر.