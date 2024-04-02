إذا قال رياض محرز فصدقوه! .. نبوءة ساحر الأهلي التاريخية التي تحققت

رياض محرز يدهش الجماهير حتى في توقعاته..

من الآن فصاعدًا.. توقعات الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، يجب أن لا تمر مرور الكرام، على عشاق كرة القدم.

محرز حقق الثلاثية التاريخية "الدوري، كأس الاتحاد، أبطال أوروبا" مع العملاق الإنجليزي مانشسر سيتي، في الموسم الرياضي الماضي، قبل أن ينتقل إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، مقابل 35 مليون يورو تقريبًا.

وبعد هذا الموسم التاريخي للعملاق الإنجليزي.. قررت شركة "نتفليكس" الأمريكية، إنتاج مسلسل وثائقي من 6 حلقات، يستعرض فيه أبرز لحظات الفريق السماوي في 2022-2023.

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وخلال مقطع فيديو من "الوثائقي"؛ ظهر رياض محرز وهو يتحدث قبل بداية الموسم الماضي، عن إمكانية تحقيق مانشستر سيتي، لقب دوري أبطال أوروبا.

محرز قال في هذا المقطع: "سنحقق لقب دوري أبطال أوروبا هذا العام"، مطالبًا من المصور أن لا يقوم بحذف تصريحاته والاحتفاظ بها، لينشرها بعد التتويج؛ وهو ما تحقق بالفعل.

جدير بالذكر أن محرز البالغ من العمر 33 سنة، لعب مع مانشستر سيتي في الفترة من 2018 إلى 2023؛ مسجلًا 78 هدفًا وصانعًا 59 آخرين، خلال 236 مباراة في مختلف المسابقات.