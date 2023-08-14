قالها محمد صلاح ونفذها كورونادو .. سحر الفراعنة الذي قاد الاتحاد لـ"اكتساح" الرائد

سر كشف عنه محمد صلاح قبل مباراة الاتحاد الأولى في الدوري

SHAHID

ربما لم يعط الكثير من عشاق نادي الاتحاد، أهمية كبيرة لما ذكره الفرعون المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، في "وداعية" زميله البرازيلي فابينيو.

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فابينيو انضم إلى الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من نادي ليفربول؛ حيث خاض أولى مبارياته بقميص الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، أمام الرائد.

ونجح العميد الاتحادي، في تحقيق فوز كبير على الرائد، بثلاثة أهداف دون رد، في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، كبطل لدوري روشن السعودي للمحترفين، الذي حققه في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

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صلاح قال في وداعية فابينيو: "صديقي.. قضينا وقتًا جيدًا، قيامك بالعمل الدفاعي في الملعب، جعلنا نلعب بحرية، أنت شخص رائع ولاعب عظيم، أتمنى لك كل التوفيق، أراك قريبًا".

إيجور كورونادو يترجم تصريحات محمد صلاح داخل المستطيل الأخضر

وبالفعل.. ظهر في أول مباراة لفابينيو، مع نادي الاتحاد، تحرر نجوم خط المقدمة؛ على عكس اللقاءات الماضية، التي كان يعتمد فيها البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول، على الفرنسي نجولو كانتي وحيدًا في خط الوسط، أو المصري طارق حامد وأحد اللاعبين المحليين.

وترجم البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب العميد الاتحادي، هذا التحرر؛ بأداء مبهر طوال الـ90 دقيقة، حيث تحرك بأريحية تامة، في الجزء الأمامي من الملعب، دون أن يكون مضطرًا للعمل الدفاعي.

سابقًا وقبل التعاقد مع فابينيو.. كان كورونادو مطالبًا بعمل دفاعي كبير، لمساندة نجوم خط الوسط، إلى جانب أدواره الهجومية؛ لذلك كان يظهر بعيدًا عن مستواه المعهود، في كثير من المباريات.

لكن.. مع التحرر الذي وجده في مباراة الرائد، بتواجد فابينيو في خط الوسط؛ نجح إيجور، في تسجيل هدفين من أصل ثلاثية الاتحاد؛ ليستعيد النجم البرازيلي، حاسته التهديفية التي كان يتمتع بها مع الشارقة الإماراتي سابقًا، والتي جعلت العميد، يتعاقد معه من الأساس.

أيضًا.. جاء هدف الاتحاد الأول، والذي سجله المغربي عبد الرزاق حمد الله، من عمل دفاعي رائع من فابينيو، الذي افتك الكرة من لاعب الفريق المنافس، قبل إيصالها إلى الفرنسي كريم بنزيما، الذي قام بـ"الأسيست" الأخير.

SHAHID