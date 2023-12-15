قاعدة فريدة من نوعها .. قانون جديد للدوري الأمريكي سيُغير كرة القدم!

خطوة للقضاء على إضاعة الوقت

قامت رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين بإدخال قاعدة جديدة على كرة القدم، ستكون مفيدة لمختلف الدوريات الأخرى في حالة تطبيقها.

وتنص هذه القاعدة على تحديد الوقت المتاح لأي لاعب من أجل مغادرة الملعب عند استبداله بـ 10 ثوانٍ، وإذا لم يتم استيفاء ذلك سيتعين على فريقه أن يلعب ناقصًا بلاعب واحد لمدة 60 ثانية على الأقل قبل إكمال التغيير.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن هذه اللائحة الجديدة تم الموافقة عليها من قبل مجلس مالكي الدوري الأمريكي، ومن المقرر تطبيقها بدءًا من موسم 2024، مع وجود بعض الاستثناءات لتوقيت الخروج مثل الإصابات وتبديلات حراس المرمى.

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وأشارت إلى أن هذه القاعدة تم اختبارها بنجاح في موسم MLS NEXT Pro الأخير، حيث تم إكمال 99.7% من 3200 تبديل في 10 ثوانٍ أو أقل.

وستكون هناك بعض التغييرات الأخرى مثل ظهور الوقت بدل الضائع الذي أضافه الحكم على لوحات الملعب، بالإضافة لإعلان قرارات تقنية الفيديو عن طريق مكبرات الصوت.